غبار وعفن ودقائق بلاستيك.. خبيرة تغذية تحذر من "أخطر أنواع الشاي"

وقالت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية إنه بصورة عامة أخطر أنواع الشاي هو الشاي المعبأ في أكياس؛ لأنه يحتوي بالإضافة إلى الشاي على غبار من مصادر مختلفة، وبالطبع يعتمد كل شيء على ظروف الإنتاج، كما أن مادة الأكياس التي يعبأ فيها الشاي يمكن أن تحتوي على دقائق البلاستيك، وبالإضافة إلى ذلك يتطور العفن في مثل هذا الشاي بسرعة، لذلك لا تنصح باستخدام شاي الأكياس دائمًا.