وصفة غذائية بسيطة يمكن أن تقلّل خطر الإصابة بسكري النوع الثاني

ووجد العلماء زيادة كبيرة بحوالي 20 بالمئة، في خطر الإصابة بمرض السكري للأشخاص الذين يتناولون 100 غرام يوميًّا من اللحوم، و22 بالمئة زيادة عند تناول 100 غرام من اللحوم الحمراء يوميًّا، و30 بالمئة عند تناول 50 غرامًا في اليوم من اللحوم المصنعة.