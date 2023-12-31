ما نأكله يؤثر على عقولنا.. فوائد بالجملة لـ"اللبن والزبادي المتحمض" يبرزها "الخضيري"

دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إلى زيادة كمية البكتيريا النافعة بتناول اللبن والزبادي المتحمض بشدة ولو تأخر تاريخه؛ مشيرًا إلى أن المتأخر أغنى بالبكتيريا النافعة.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس": "ما نأكله يؤثر على عقولنا، ففي دراسة (Meta-Analysis) وُجد أن البكتيريا النافعة الموجودة في اللبن المتحمض جدًّا تقلل من الكآبة وتحسن المزاج.
وأضاف: "دراسات أخرى أكدت أنها ترفع مناعة الجهاز الهضمي وتخفف أعراض القولون العصبي وتخفض الوزن والكوليسترول"؛ مشيرًا إلى أن "هذه الميزات الإضافية موجودة في اللبن الرائب والزبادي المتأخر والمتحمض بشدة".