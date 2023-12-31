ما نأكله يؤثر على عقولنا.. فوائد بالجملة لـ"اللبن والزبادي المتحمض" يبرزها "الخضيري"

وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس": "ما نأكله يؤثر على عقولنا، ففي دراسة (Meta-Analysis) وُجد أن البكتيريا النافعة الموجودة في اللبن المتحمض جدًّا تقلل من الكآبة وتحسن المزاج.