صعوبة التعبير عن المشاعر.. دراسة تكشف عن ضرر حقن "البوتوكس"

وفي حديثه إلى مجلة "نيو ساينتست" العلمية، أوضح الدكتور فرناندو مارموليغو راموس، الباحث في الإدراك البشري، أن تقليد التعابير يساعدنا في التعرف عليها؛ فعضلات وجهنا تنسخ دون وعي عبوس الشخص الآخر أو ابتسامته قبل إرسال إشارات إلى مناطق الدماغ التي تفسر المشاعر.. ولأن البوتوكس يقيد هذه الحركة؛ يحدث عدم التجاوب".