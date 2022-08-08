حافظ على ساعتك البيولوجية من التشويش.. هذه 4 أخطاء لا ترتكبها

3- الأكل في ساعات كثيرة خلال اليوم: يتناول البعض الطعام على مدار ساعات اليوم، عوضًا عن الالتزام بأوقات محدودة، وهذا أمر خطير؛ حيث الالتزام بأوقات معينة للأكل يساعد الجسم في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، ومن الأمثلة على ذلك، أن مستويات سكر الدم ستبقى أكثر استقرارًا بعد تناول وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات على الغداء، مقارنة بما بعد تناول الوجبة ذاتها قبل النوم بثلاثين دقيقة.