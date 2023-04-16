قهوة الصباح.. خبراء يحذّرون من دورها في تفاقم الإصابة بهذا المرض الجلدي

وقال الكيميائي بروس غرين، إن هناك مجموعة متنوعة من المسبّبات للوردية، "كالعوامل العاطفية وتغيرات في الطقس"، مستدركاً "الوردية الخفيفة قد لا تتطلب بالضرورة علاجاً إذا لم يكن الفرد منزعجاً من الحالة، يُنصح بالسعي للحصول على رعاية الطبيب من أجل التقييم والعلاج المناسبين".