متى تراجع الطبيب؟.. توضيح مهم من "الغذاء والدواء" عن القطرات المرطبة

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى مراجعة الطبيب عند الإصابة بحساسية العيون أو الجفاف بعد استخدام القطرات المرطبة؛ وذلك للتأكّد من مناسبة العلاج اختيار المرطب المناسب.
وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن القطرات المرطبة أو الاصطناعية عبارة عن دموع صناعية لتزويد العين الجافة بالرطوبة المطلوبة.
وأوضحت، أن هذه القطرات آمنة بشكلٍ عام، إذا حُفظت بشكل صحيـح وظلت سارية الصلاحية، مبينةً أن بعض القطرات التي تحتوي على مواد حافظة قد تتسبّب في حساسية للعينيْن.
وعن أعراض القطرات المرطبة الجانبية، أوضحت "الغذاء والدواء"، أن لها أعراضاً جانبية، مثل: "الحكة، والرؤية غير واضحة، والاحمرار، وتورم في العينيْن".