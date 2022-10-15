متى تراجع الطبيب؟.. توضيح مهم من "الغذاء والدواء" عن القطرات المرطبة

وأوضحت، أن هذه القطرات آمنة بشكلٍ عام، إذا حُفظت بشكل صحيـح وظلت سارية الصلاحية، مبينةً أن بعض القطرات التي تحتوي على مواد حافظة قد تتسبّب في حساسية للعينيْن.