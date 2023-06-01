دراسة حديثة تكشف: الأطفال الذكور أكثر "ثرثرة" من الإناث بهذا العمر

توصلت نتائج دراسة حديثة، إلى أن الأطفال الذكور يكونون أكثر قدرة على "المناغاة" من الإناث في عامهم الأول؛ لتعود الإناث وتتفوق بعد ذلك.
واستكشف الباحثون 5899 طفلًا تصل أعمارهم إلى عامين، تم تزويدهم بمسجلات صوتية صغيرة لمدة ستة أيام منفصلة.
وبالنسبة للرضع حتى سن عام واحد؛ كان الأولاد أكثر "ثرثرة" بنسبة 10% من البنات.
ووجدت الدراسة -وفق "سكاي نيوز عربية" أن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين عام وعامين، كان صوتهن أعلى بنسبة 7% من الفتيان.
وقال الدكتور كيمبرو أولر، الذي قاد الدراسة من جامعة ممفيس: "يُصدر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، حوالى خمسة أصوات شبيهة بالكلام في الدقيقة بالمتوسط".
ويقول الخبراء إن الدردشة مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة، تساعدهم على تطوير مهارات النطق واكتشاف العالم من حولهم بشكل أفضل.