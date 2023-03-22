قائمة من النصائح الهامة لمرضى السكري لصيام صحي وآمن خلال رمضان

ويُعد إجراء الفحص الدقيق لمستويات السكر في الدم على فترات منتظمة خلال شهر الصيام أمرًا بالغ الأهمية؛ حيث إن أخطر ما يمكن أن يحدث أثناء الصيام هو انخفاض نسبة السكر في الدم، أو ارتفاع نسبة السكر في الدم، جنبًا إلى جنب مع الجفاف.