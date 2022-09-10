"الأحمدي": كثرة الجلوس قاتلة لأعضاء الجسم وتمثل 42٪ من أسباب الاكتئاب

وتابع في لقائه بقناة السعودية، أن البقاء لمدة 8 ساعات في المذاكرة أو الجلوس في العمل أو المدرسة قاتل للصحة النفسية، وتجعل الاكتئاب والقلق يزيدان جدًّا، وإذا وزعنا ساعات اليوم، لدينا 15 ساعة نظل مستيقظين فيها؛ يجلس الفرد خلالها مدةً أقلها 8 ساعات وأكثرها 15 ساعة، وهي فترة مدمرة للحالة النفسية وجسم الإنسان عامة.