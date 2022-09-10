"الأحمدي": كثرة الجلوس قاتلة لأعضاء الجسم وتمثل 42٪ من أسباب الاكتئاب

قال بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي: خلال أيام الحجر الصحي خلال الفترة من 2019- 2020 زادت نسبة الاكتئاب بـ28%، ونسبة القلق 26%، بحسب منظمة الصحة العالمية؛ لافتًا إلى أن دراسة حديثة في 2021 أثبتت أن نسبة 42% من تفسير سبب ارتفاع الاكتئاب راجعة لكثرة الجلوس.
وأضاف الأحمدي أن الجلوس قاتل لكل أعضاء جسم الإنسان، وخلايا الجسم تدمر بسبب الجلوس؛ حتى الخلايا العقلية، بجانب ذلك تزداد الحالة النفسية سوءًا.
وتابع في لقائه بقناة السعودية، أن البقاء لمدة 8 ساعات في المذاكرة أو الجلوس في العمل أو المدرسة قاتل للصحة النفسية، وتجعل الاكتئاب والقلق يزيدان جدًّا، وإذا وزعنا ساعات اليوم، لدينا 15 ساعة نظل مستيقظين فيها؛ يجلس الفرد خلالها مدةً أقلها 8 ساعات وأكثرها 15 ساعة، وهي فترة مدمرة للحالة النفسية وجسم الإنسان عامة.