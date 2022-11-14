"خطر كامن".. "الغذاء والدواء" تُحَذّر من استهلاك السكر بكميات عالية

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن السكر مصدر من مصادر الطاقة للجسم، وإضافته بكميات عالية في الطعام يتسبب في ارتفاع السعرات الحرارية والتي قد تتسبب في أضرار صحية.
وأضافت الهيئة بمناسبة #اليوم_العالمي_للسكري، أن السكر المضاف للأطعمة والمشروبات يتسبب في زيادة السعرات الحرارية بالجسم عند استهلاكها بمعدلات تفوق نسبة الاحتياج اليومي.
وعددت الهيئة أضرار الوجبات عالية السكر مثل: (ارتفاع الكوليسترول، وانسداد الأوعية الدموية، وأمراض القلب، ومقاومة الأنسولين، وتسوس الأسنان، وارتفاع ضغط الدم، وتراكم الدهون في الكبد، وزيادة الوزن).
ولفتت إلى أن أبرز الأغذية التي تسهم في استهلاك الفرد من السكر المضاف هي: (الخبز، والكيك، والمعجنات والشيكولاتة، والحليب المكثف المحلي، والمشروبات الغازية، ومعجون الطماطم، وشراب ونكتار الفاكهة).
وكشفت الهيئة أن الفارق بين السكر الطبيعي والسكر المضاف "سكر المائدة"؛ أن الأول هو الموجود طبيعيًّا في الأغذية مثل الفواكه والخضراوات والحليب والعسل، والثاني يضاف للأطعمة والمشروبات مثل المشروبات الغازية وأطعمة الوجبات الخفيفة عالية الطاقة والحلويات.
وتنقسم السكريات من ناحية كيميائية إلى نوعين هما السكر الأحادي مثل "الفركتوز والجلاكتوز والجلوكوز"، والسكر الثاني مثل "سكروز ويسمى سكر المائدة" و"اللاكتوز ويسمى سكر الحليب والمالتوز"
وأوضحت الهيئة أن منظمة الصحة العالمية توصي بألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر المضاف 10% من إجمالي الطاقة "2000 سعرة حرارية"؛ أي ما يعادل 48 جرام في اليوم، مع التقليل من العصائر المحلاة.