وإن لم يشعروا.. "النمر": 42% ممن تجاوزوا 50 عامًا لديهم ترسبات كوليسترول

حدد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، نسبة من لديهم ترسبات كوليسترول في شرايين القلب ممن تجاوزوا خمسين عامًا، منبهًا إلى إدراك هذه النسبة لمن تجاوزوا هذا العمر لتفادي الآثار السلبية.