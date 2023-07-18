15 دقيقة تكفي لطرد انفعالاتك السلبية.. اعرف أكثر عن "التأمل الواعي"

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الباحثين جيان لين فان ووين جينج لي قولهما في ورقة بحثية نشرتها الدورية العملية (Frontiers of Behavioral Neuroscience) المتخصصة في طب الأعصاب السلوكي: "توصلت الدراسات السابقة إلى أن تأملات اليقظة الذهنية تقلل حدة المشاعر السلبية، غير أن المريض يظل يشكو من الانفعالات السلبية التي تواكب الإرهاق، وتهدف الدراسة الجديدة إلى تحديد ما إذا كان من الممكن أن يقلل التأمل الواعي من الارتباط بين الإرهاق والمشاعر السلبية".