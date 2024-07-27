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مدينة الملك سعود الطبية تستعرض أسباب الْتهاب الدماغ وكيفية التعايش معه
الأعراض الأشد خطورة تتضمن نوبات الصرع وفقدان الوعي وتغير الحالة الذهنية العقلية
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التهاب الدماغ يحدث لعدة أسباب؛ منها العدوى الفيروسية والعدوى البكتيرية ولدغات الحشرات.
وقالت: النصائح اللازمة للتعايش مع الْتهاب الدماغ، تشمل التزام الراحة وتناول كميات كافية من الماء مع العقاقير المسكنة للألم، والإكثار من تناول السوائل والعلاج الطبيعي، وتعلم مهارات سلوكية جديدة لتحسين اضطرابات المزاج أو تغيرات الشخصية.
وأشارت إلى أن الأعراض الخفيفة تشمل: (التعب العام، والصداع، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وفقدان الشهية، والغثيان، والتغيرات الشخصية والسلوكية، وانخفاض مستوى الوعي، وتيبس الرقبة، وحساسية الضوء).
وأشارت المدينة إلى أن الأعراض الأشد خطورة والتي تستدعي التدخل الطبي العاجل تكون على شكل نوبات صرع وتشنجات وارتخاء في العضلات وفقدان الوعي والصداع الشديد والتغير المفاجئ في الحالة الذهنية العقلية للمريض.