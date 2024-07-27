مدينة الملك سعود الطبية تستعرض أسباب الْتهاب الدماغ وكيفية التعايش معه

وأشارت إلى أن الأعراض الخفيفة تشمل: (التعب العام، والصداع، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وفقدان الشهية، والغثيان، والتغيرات الشخصية والسلوكية، وانخفاض مستوى الوعي، وتيبس الرقبة، وحساسية الضوء).