القهوة وعصير الطماطم يساعدان على حل مشكلات الأمعاء

وتضيف الخبيرة، مشروب القهوة مفيد أيضاً، لكن يجب عدم الإفراط بتناوله، حيث يكفي تناول فنجان واحد منه في الصباح، لكي تحصل الأمعاء على فائدة دون عواقب ومضاعفات لبقية أعضاء الجسم، لأن القهوة تحفز عملية هضم الطعام وتساعد على تنظيف الأمعاء وتؤثر إيجابياً في البكتيريا المفيدة.. وينصح الخبراء بعدم إضافة السكر أو الكريم للقهوة.