لمواجهة "التعب الموسمي".. 10 دقائق في الهواء الطلق لقهر كآبة الشتاء وزيادة الإنتاجية

ووفقاً لتقرير على موقع صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، أوضح برينغ مور، مسؤول الصحة والسلامة في شركة "أستوتيس"، أن قلة التعرض لأشعة الشمس، خاصة للعاملين في المكاتب المغلقة، يؤدي إلى نقص فيتامين D، وهو ما يرتبط مباشرة بضعف المناعة، اضطرابات النوم، وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب الموسمي. كما أن الضوء الطبيعي ضروري لتنظيم "هرمون السعادة" (السيروتونين)، مما يساعد في التخفيف من الإرهاق والتوتر.