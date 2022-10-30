حفاظًا على صحتكم.. الإرشاد الزراعي يُحَذر: لا تتناولوا البطاطس المشوية باللون الأخضر

وأشارت إلى أن درنة البطاطس هي ساق متحورة، وإذا كانت الدرنة بها الخلايا المكونة للصبغة الخضراء الكلوروفيل، بحالة غير نشطة، وتعرضت للضوء؛ فهذا يحفز تكوين الكلوروفيل وهي مادة غير سامة.