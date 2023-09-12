حلويات ومشروبات.. فوارق "ماء الورد والزهر" في مقارنة لـ"الغذاء والدواء"

أوضحت هيئة الغذاء والدواء الفوارق بين "ماء الورد" و"ماء الزهر" واستخدامات كل منها في الأغذية مثل الحلويات والمشروبات.
وأضافت الهيئة أن ماء الورد الطبيعي هو المنتج الثانوي المتحصل عليه عند إنتاج زيت الورد بالتقطير بالبخار تحت ضغط لبتلات "روزا دا ما سينا" حيث يتم بعد دورة التقطير الأولى والثانية إزالة زيت الورد ويتبقى في وعاء التقطير محلول زيتي متجانس مع ماء، وهذا الخليط هو ماء الورد.
وتابعت، في إنفوجراف نشرته اليوم، أن ماء الزهر الطبيعي هو المنتج الثانوي المتحصل عليه عند إنتاج الزهرة من التقطير بالبخار تحت ضغط لبتلات أزهار البرتقال أو النارنج؛ حيث يتم بعد دورة التقطير الأولى والثانية إزالة زيت الزهر ويتبقى في وعاء التقطير محلول زيتي متجانس مع الماء هو "ماء الزهر".
ولفتت إلى إمكانية استخدام ماء الورد وماء الزهر في الأغذية مثل الحلويات والمشروبات.