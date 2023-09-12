حلويات ومشروبات.. فوارق "ماء الورد والزهر" في مقارنة لـ"الغذاء والدواء"

وتابعت، في إنفوجراف نشرته اليوم، أن ماء الزهر الطبيعي هو المنتج الثانوي المتحصل عليه عند إنتاج الزهرة من التقطير بالبخار تحت ضغط لبتلات أزهار البرتقال أو النارنج؛ حيث يتم بعد دورة التقطير الأولى والثانية إزالة زيت الزهر ويتبقى في وعاء التقطير محلول زيتي متجانس مع الماء هو "ماء الزهر".