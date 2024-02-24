"زور وبهتان".. علامات فارقة بين "دبس التمر والسكر والعسل" يضعها "الخضيري"

وأوضح "الخضيري"، أن "اسم الدبس كان للتمر فقط، لكن للأسف أضافوا لدبس قصب السكر اسم العسل الأسود زورًا وبهتانًا، وهو مختلف عن عسل الغابة السوداء؛ لكن دبس السكر يسمونه "العسل الأسود" للتزوير وهو شيرة أو دبس السكر؛ فهو الغالب دبس قصب السكر".