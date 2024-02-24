"زور وبهتان".. علامات فارقة بين "دبس التمر والسكر والعسل" يضعها "الخضيري"

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن الدبس المعروف هو من دبس التمر وله ميزات اصح وأفضل من دبس السكر.
وأوضح "الخضيري"، أن "اسم الدبس كان للتمر فقط، لكن للأسف أضافوا لدبس قصب السكر اسم العسل الأسود زورًا وبهتانًا، وهو مختلف عن عسل الغابة السوداء؛ لكن دبس السكر يسمونه "العسل الأسود" للتزوير وهو شيرة أو دبس السكر؛ فهو الغالب دبس قصب السكر".
وأضاف: يستخدمه بعض الناس في الحلويات والحلى المنزلي واللقيمات كبديل للشيرة، وبعض المطاعم تضيفه للحلويات أو اللبنة في ما يسمونه عش البلبل".
وأضاف: "يزعمون أنه عسل أسود، وهو دبس سكر قصب السكر، وأضراره مثل أضرار السكر العادي بالضبط، ولا فرق، ولا فيه أي ميزة صحية".