من 8 - 12 مايو.. "صحة حائل‏" تدشن "المؤتمر الدولي الثاني لطب نمط الحياة 2023"

تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل "مؤتمر حائل الدولي الثاني لطب نمط الحياة 2023"، وذلك خلال الفترة من 8 - 12 مايو تحت عنوان: "الغذاء الدواء" بمشاركة أكثر من 75 مُتحدثًا من مختلف دول العالم، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويصاحبه عدد من الفعاليّات في موقع بيئي متميز.
وتفصيلاً، قال المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري: "إن الشؤون الصحية بالمنطقة تسعى إلى أن يكون مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة حدثًا عالميًا، وداعمًا أساسيًا للتحول الصحي المبني على الرعاية الوقائية والمبادرة الاستباقية "العافية"، معززًا لكفاءة الأداء والإنفاق وتقليل العبء المرضي والاقتصادي، ونشاط رئيس للتعليم والتطوير المهني المستمر للرعاية الصحية للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية الداعمة والقادة وواضعي السياسات والباحثين ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المهتمة بالأمراض المزمنة من حيث التعليم والتدريب، وكذلك البحث والعلاج والوقاية والتفاعل الثقافي والبيئي. بالإضافة إلى مسابقة الطهي الصحي للوصفات الغذائية السعودية المطورة".
وأشار "الشمري" إلى أن المؤتمر تمتد فعاليّاته إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال برنامج تثقيفي يقدم لسكان المحافظات، وبرنامج خاص بصحة المرأة والطفل، داعيًا الراغبين في المشاركة بالمؤتمر التسجيل لحضور البرنامج العلمي المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ 28 ساعة والذي يستهدف سائر التخصصات الطبية من خلال .