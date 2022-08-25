تحللها مقلق وإزالتها خطِرة.. 56 عينة لـ"أحبار الوشوم" تُنذر بالسرطان!

ولفت إلى أن إزالة الوشوم عملية محفوفة بالمخاطر أيضًا، وقد يترتب عليها تداعيات صحية، موضحًا: "لا نعرف على وجه الدقة كيف يتفاعل الليزر مع الأصباغ الموجودة في الوشوم عند إزالتها".