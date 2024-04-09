خبراء تغذية يكشفون عن مجموعة أطعمة تُحَسّن المزاج وتُعزز عمل الدماغ

كشفت طبيبة مختصة عن مجموعة من المنتجات الغذائية التي لها تأثير إيجابي على تحسين الحالة المزاجية لدى الإنسان، وعمل الأمعاء والدماغ.
وأوضحت الطبيبة الروسية ناتاليا تاناناكينا أن هناك أنواعًا من الأغذية لها دور في تحسين المزاج وتعزيز عمل الدماغ والجملة العصبية؛ مثل الزبادي ومنتجات الحليب المخمرة غير المضاف إليها مواد صناعية، وكذلك بعض أنواع المخللات كمخلل الملفوف، كونها تحتوي على البروبيوتيك أو ما يسمى بمعززات الحيوية التي تعزز المناعة وتحسن وظائف الدماغ.
وأضافت وفق "روسيا اليوم" أن "الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في بعض أنواع الأطعمة تساعد في الحفاظ على البكتيريا المعوية المفيدة في الجسم؛ مما يؤثر بشكل مباشر على إنتاج السيروتونين، وهو الهرمون المسؤول عن السلوك ومقاومة الإجهاد والشهية وحتى الرغبة الجنسية، والذي يساهم إفرازه في تحسين المزاج".
وأشارت إلى أن تناول الموز قد يساعد في تحسين المزاج أيضًا، كونه يحتوي على السكر والألياف وفيتامين B6، وهذه كلها عناصر ضرورية لصحة الجهاز العصبي.
وكانت طبيبة التغذية الروسية يلينا باشكيروفا، قد أشارت في وقت سابق أيضًا إلى أن الأغذية الغنية بالأوميغا 3 وحمض الفوليك والبيوفلافونويد؛ تساعد في تحسين الحالة المزاجية، ومن هذه الأغذية الأسماك والخضار الورقية والتوت وبعض أنواع التوابل.
ومن جهة أخرى نصحت خبيرة التغذية تاتيانا ستريلنيكوفا، بتناول المكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه، وأشارت إلى أن هذه الأغذية تحتوي على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يؤثر على عمل السيروتونين الذي يساهم بدوره في تحسين الحالة المزاجية.