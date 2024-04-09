خبراء تغذية يكشفون عن مجموعة أطعمة تُحَسّن المزاج وتُعزز عمل الدماغ

وأوضحت الطبيبة الروسية ناتاليا تاناناكينا أن هناك أنواعًا من الأغذية لها دور في تحسين المزاج وتعزيز عمل الدماغ والجملة العصبية؛ مثل الزبادي ومنتجات الحليب المخمرة غير المضاف إليها مواد صناعية، وكذلك بعض أنواع المخللات كمخلل الملفوف، كونها تحتوي على البروبيوتيك أو ما يسمى بمعززات الحيوية التي تعزز المناعة وتحسن وظائف الدماغ.