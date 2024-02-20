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"سعود الطبية" عن اضطراب "نتف الشعر": مضاعفات على الصحة ويقلل الثقة بالنفس.. و3 طرق لمقاومته

قالت: شعور شديد بالذنب وعزلة اجتماعية وقد يستمر في أنحاء الجسم كافة ما يؤدي إلى ظهور مناطق من الصلع
"سعود الطبية" عن اضطراب "نتف الشعر": مضاعفات على الصحة ويقلل الثقة بالنفس.. و3 طرق لمقاومته

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن اضطراب نتف الشعر له مضاعفات تؤثر في الصحة، وتقلل الثقة بالنفس، وتسبّب عزلة اجتماعية.

وعرّفت المدينة الاضطراب، بأنه من النوع النفسي الذي يندرج تحت اضطرابات السيطرة على الاندفاع، ويتميّز بتكرار الرغبة في نتف الشعر سواء من الرأس أو الوجه والحواجب والرموش، وقد يستمر في أنحاء الجسم كافة؛ ما يؤدي إلى ظهور مناطق من الصلع.

وأكّدت في إنفوجراف نشرته اليوم، أن أبرز مضاعفاته يتمثل في الشعور بالذنب الشديد وقلة الثقة بالنفس والعزلة الاجتماعية.

ولفتت إلى أن العلاج السلوكي يتمثل في تعرُّف المصاب على عوامله البيئية والنفسية، وممارسة سلوك مختلف مثل الرسم والتلوين وإشغال اليد بأي شيءٍ آخر، وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق.

مدينة الملك سعود الطبية
اضطراب نتف الشعر

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