"سعود الطبية" عن اضطراب "نتف الشعر": مضاعفات على الصحة ويقلل الثقة بالنفس.. و3 طرق لمقاومته

وعرّفت المدينة الاضطراب، بأنه من النوع النفسي الذي يندرج تحت اضطرابات السيطرة على الاندفاع، ويتميّز بتكرار الرغبة في نتف الشعر سواء من الرأس أو الوجه والحواجب والرموش، وقد يستمر في أنحاء الجسم كافة؛ ما يؤدي إلى ظهور مناطق من الصلع.