"من اتصل بك؟".. 5 علامات تقودك لـ"الشخص السام في العلاقات الأسرية"

وأضافت: "تُخفَى السُّمِّية في كثير من الأحيان بمهارة خلف مظاهر الحرص والرعاية والاهتمام؛ لذلك قد يكون من الصعب اكتشافها"؛ مشيرة إلى أن من السُّمِّية الأسئلةُ والاستفسارات المستمرة مثل "من اتصل بك؟ ومن كان هناك خلال اللقاء؟"، فهذه الأسئلة تتحول مع مرور الوقت إلى السيطرة على شخصية الآخر.