استشاري جلدية يقدم إرشادات للإفلات من "عضة البرد".. وينصح بعدم فرك اليدين للتدفئة

وقلل د.السعدان من خطورة الانتقال والخروج من مكان بارد إلى حار؛ موضحًا أنه لم يثبت علميًّا تأثير ذلك على صحة الإنسان، لا سيما اذا كانت صحته ومناعته جيدة.