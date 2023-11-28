استشاري جلدية يقدم إرشادات للإفلات من "عضة البرد".. وينصح بعدم فرك اليدين للتدفئة
دعا استشاري أمراض الجلدية د.سعد السعدان، إلى تجنب الإصابة بـ"عضة البرد" من خلال الالتزام باللباس الجيد، وعدم الجلوس في المناطق المفتوحة، والحرص على التدفئة الجيدة بجميع الوسائل، إضافة إلى ترطيب الجسم.
وقال "السعدان" لـ"صباح السعودية": المقصود بـ"عضة البرد": حدوث تجمد لدماء الجلد بسبب تأثير درجات الحرارة المنخفضة التي قد تصل إلى الصفر، ونحذّر من الأعراض الخطيرة من الإصابة في الدرجة الأخيرة والثالثة، والتي قد تؤدي إلى فقدان العضو والجزء المصاب!
وأضاف استشاري أمراض الجلدية: فرك اليدين للتدفئة من البرد طريقةٌ خاطئة وقد تُسَبب تلفًا أكبر في المكان المصاب.
وقلل د.السعدان من خطورة الانتقال والخروج من مكان بارد إلى حار؛ موضحًا أنه لم يثبت علميًّا تأثير ذلك على صحة الإنسان، لا سيما اذا كانت صحته ومناعته جيدة.
وأردف: "لفحة البرد" تصيب الشخص إذا جلس لفترة طويلة في مكان بارد دون تدفئة.