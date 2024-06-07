عالمياً.. لفحات الصيف الحارق تصيب هذه المناطق.. و6 مدن سعودية في الصورة

سجل عدد من المدن والمناطق السعودية درجات حرارة مرتفعة في آخر 24 ساعة في ظل موجة حارة تضرب منطقة الشرق الأوسط، ووضعت تلك المناطق في قائمة المناطق والمدن الأشد حرارة في العالم.
وبحسب بيانات الطقس المأخوذة من موقع "أوجيمت"، فقد سجلت 6 مدن سعودية نفسها في درجات الحرارة العظمى الأعلى عالمياً خلال آخر 24 ساعة
وجاءت الأحساء في المرتبة الأولى سعودياً والثالثة عالمياً بدرجة 48.2 مئوية، فيما حلت المدينة المنورة في المرتبة السادسة بـ47.2 درجة مئوية.
وشملت القائمة الملتهبة مدينة العلا ومنطقة القصيم في المرتبتين السابعة والثامنة على التوالي بدرجة 47 مئوية.
وظهرت الدمام في القائمة في المرتبة الثالثة عشرة بـ46.6 درجة مئوية، تليها القيصومة في الرابعة عشرة بدرجة حرارة عظمى وصلت إلى 46.4 مئوية.
وجاءت مدينة أسوان المصرية في صدارة قائمة الأشد حرارة بـ50.9 درجة مئوية، كما شملت القائمة مدينتين جزائريتين هما برج باجي مختار وعين صالح، والعقبة الأردنية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجة حارة تضرب عدداً من المناطق والمدن السعودية منها المدينة، والمنطقة الشرقية، والرياض، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 48 مئوية.