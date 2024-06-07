عالمياً.. لفحات الصيف الحارق تصيب هذه المناطق.. و6 مدن سعودية في الصورة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجة حارة تضرب عدداً من المناطق والمدن السعودية منها المدينة، والمنطقة الشرقية، والرياض، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 48 مئوية.