قلل عطشك وزد تركيزك وقوتك.. 5 عصائر طبيعية لا تدعها تغادر "سفرة السحور"

في سحور رمضان نسعى دائماً لتقديم الأكلات والمشروبات التي تحتوي على فيتامينات وعناصر تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتقلل من العطش.
وبحسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" القاهرية عن موقع "littlewest"، فإن أبرز العصائر الطبيعية التي ينصح بتناولها على مائدة السحور تشمل التالي:
يحتوي على قيمة غذائية وعناصر مهمة للصحة وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والبوتاسيوم، الذي يمنحك ما يكفي من الطاقة التي تدوم طوال اليوم، ومن الممكن إضافة الجزر إلى عصير البرتقال أو إضافة أي نوع فاكهة آخر تحبه.
يحتوي على مواد مهمة تساعد على التركيز والنشاط والحيوية، كما أنه يعمل على ترطيب الجسم.
يمدك بالطاقة والحيوية، كما أنه يحتوي على فيتامين سي وبعض الفيتامينات الأخرى التي تساعد على تركيزك ونشاطك طول اليوم.
يساعد جسمك على النشاط والطاقة وتحمُّل الصيام، فمن الممكن إضافة التفاح أو الفراولة إذا كنت لا تحب تناول البنجر.
يقوى الجسم ويساعد على تحمل فترات الصيام ويشعرك بالشبع طوال فترة الصيام، فمن الممكن إضافة أي نوع من أنواع الفاكهة التي تحبها مع الجزر.