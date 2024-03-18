قلل عطشك وزد تركيزك وقوتك.. 5 عصائر طبيعية لا تدعها تغادر "سفرة السحور"

يحتوي على قيمة غذائية وعناصر مهمة للصحة وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والبوتاسيوم، الذي يمنحك ما يكفي من الطاقة التي تدوم طوال اليوم، ومن الممكن إضافة الجزر إلى عصير البرتقال أو إضافة أي نوع فاكهة آخر تحبه.