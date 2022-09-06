هذه الأطعمة يجب تناولها فترة الصيف؟ تعرف عليها

تساعد بعض الأطعمة على التخلص من الجفاف الذي يتسبب به الارتفاع الملحوظ في درجات حرارة الجو وخاصة تلك الغنية بالسوائل والعناصر المرطبة للجسم والجلد؛ فهناك العديد من الأطعمة التي تلعب دورًا فعالًا في ترطيب الجسم ومنحه الانتعاش والصحة العامة، والتي يجب الحرص على تناولها خلال فصل الصيف.
أطعمة يجب عليك تناولها خلال فصل الصيف:
يحتوي على نسبة كبيرة من عنصر البوتاسيوم، وهو ما يعوّض الجسم عن فقدانه لهذا العنصر نتيجة العرق، كما أنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة.
يعتبر من الأطعمة المرطبة؛ إذ يُعد الماء المكون الأساسي له، كما أنه يحتوي على مادة "البيتا كاروتين" التي تُعد عنصرًا مهمًّا لصحة وسلامة أعضاء الجسم.
ينبغي تناوله باعتباره فاكهة صيفية مهمة تحتوي على نسبة عالية من المياه، كما تحتوي على أهم العناصر الضرورية للجسم مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم.
يُعد من أفضل أنواع الخضراوات التي تُمِد الجسم بالماء في فصل الصيف، إضافة إلى الخيار الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الماء كما أنه يُعد اختيارًا جيدًا لمن يتبع نظامًا غذائيًّا للتنحيف.