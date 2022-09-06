هذه الأطعمة يجب تناولها فترة الصيف؟ تعرف عليها

تساعد بعض الأطعمة على التخلص من الجفاف الذي يتسبب به الارتفاع الملحوظ في درجات حرارة الجو وخاصة تلك الغنية بالسوائل والعناصر المرطبة للجسم والجلد؛ فهناك العديد من الأطعمة التي تلعب دورًا فعالًا في ترطيب الجسم ومنحه الانتعاش والصحة العامة، والتي يجب الحرص على تناولها خلال فصل الصيف.