تحول دون ضعف الرؤية.. هذه الثمار مفيدة لصحة العيون "تجربة"

وقد أجرى الباحثون دراسة استمرت ثلاثة أشهر ، خضع لها أشخاص أعمارهم 45-65 عاما، قسموا إلى مجموعتين. وكان أفراد المجموعة الأولى يتناولون يومياً 30 غراماً من ثمار توت الغوجي، وبعد انتهاء التجارب، قاس الباحثون كثافة صبغات العيون الواقية لدى المشاركين في الدراسة، وظهر أن هذا المؤشر ارتفع خلال فترة التجربة.