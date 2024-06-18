احذر الضرب على الظهر.. كيف تنقذ شخصًا من "الشرقة" قبل فوات الآوان؟!

ويشير "مياسنيكوف" إلى أنه في حالة دخول قطعة من الطعام إلى الجهاز التنفسي يجب استخدام مناورة هيمليك "ضغطات البطن"، التي تتضمن ما يلي: يجب على الشخص المنقذ أن يقف وراء الشخص المصاب بالشرقة، وأن يشبك يديه حول خصره بشكل أفقي أسفل الصدر وتوجيه الإبهامين نحو الداخل، ويجب تطبيق الضغط تحت النهاية الشرسوفية بإصبعين وتطبيق الضغط بقوة للداخل والأعلى عدة مرات حتى خروج الجسم الغريب من الممر الهوائي أو حتى وصول الرعاية الطبية المختصة، ويمكن للشخص المصاب أن يساعد نفسه بنفس هذه الطريقة.