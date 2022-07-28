في اليوم العالمي.. تعرف على أسباب وطرق الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي "ج"

ويصل مدى انتشار المرض إلى 9.9 لكل 100 ألف من السكان، وينتقل بالتعرض لدم المصاب بالمرض، وغالباً ما يكون عن طريق الحقن غير الآمن، كما يمكن أن ينتقل من الأم للجنين، ونادراً ما ينتقل عن طريق العلاقة الزوجية، ولا ينتقل نهائياً عن طريق مشاركة الطعام مع الشخص المصاب.