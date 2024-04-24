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تكفي شريحة واحدة.. تناوُل كميات زائدة من البطيخ قد يكون مميتًا في هذه الحالات

يحتوي على كمية مذهلة من البوتاسيوم ويُسبِّب خطورة على المصابين بالكلى المزمن