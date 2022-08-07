دراسة: نسيج في أنوف الأطفال يلعب دوراً رئيساً في الحماية من "كورونا"

وكان لدى الأطفال صفات وقائية تمنع بطريقة ما العديد من السلالات "السلفية" للفيروس، بما في ذلك دلتا، ومع ذلك، يقول العلماء إن "اللعبة تختلف" عندما يتعلق الأمر بمتحور "أوميكرون".