6 أسباب تجعل من المنتجات والأدوية العشبية مصدرًا للخطر.. "الضمان الصحي" يوضح

وأوضح المجلس أن من هذه الأسباب "وجود منتجات عشبية غير مرخصة؛ حيث تحظر الهيئة العامة للغذاء والدواء بيع أكثر من 70 نوعًا من الأعشاب بسبب خطورتها"، ومن الأسباب "إضافة مواد كيميائية أو سامة أو غير محسوبة من الأدوية الصيدلانية، أو وجود مبيدات حشرية ومعادن ثقيلة".