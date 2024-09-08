6 أسباب تجعل من المنتجات والأدوية العشبية مصدرًا للخطر.. "الضمان الصحي" يوضح

كشف مجلس الضمان الصحي عن أسباب تجعل من المنتجات والأدوية العشبية مصدرًا للخطر، مشيرًا إلى 6 أسباب.
وأوضح المجلس أن من هذه الأسباب "وجود منتجات عشبية غير مرخصة؛ حيث تحظر الهيئة العامة للغذاء والدواء بيع أكثر من 70 نوعًا من الأعشاب بسبب خطورتها"، ومن الأسباب "إضافة مواد كيميائية أو سامة أو غير محسوبة من الأدوية الصيدلانية، أو وجود مبيدات حشرية ومعادن ثقيلة".
وأشار إلى "تعارض الأدوية العشبية مع بعض الأدوية الأخرى"، بالإضافة إلى "عدم وجود دليل علمي مؤكد على فعالية الأدوية العشبية"، و"ظهور آثار سلبية كالحساسية والطفح الجلدي والصداع والغثيان والقيء والإسهال"، وتلوث الخلطات العشبية ببراز الحيوانات وسوء التخزين نتيجة الرطوبة والحرارة وضوء الشمس".
واختتم المجلس بالتأكيد على أن "الضمان يضمنك بتغطية تكاليف الفحوصات الدورية للأمراض المزمنة ومعالجتها".