خطأ قد يسبب الموت المفاجئ.. احذره عند وضع طفلك بالسرير

وللمساعدة في تقليل مخاطر الموت المبكر؛ يقدم التقرير ثلاث نصائح، هي: عدم التدخين أو السماح للأشخاص بالتدخين بالقرب من الطفل، كذلك يُنصح الآباء بوضع أطفالهم دائمًا على ظهورهم عندما ينامون؛ حيث يمكن أن يؤدي السماح للطفل بالنوم على معدته إلى سد مجرى الهواء.