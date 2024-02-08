مجلس شؤون الأسرة: شعور المتنمّر بضعف الضحية يدفعه إلى التمادي

أكد مجلس شؤون الأسرة أن شعور المتنمّر بضعف الضحية وغياب المساندة، يدفعه إلى التمادي في سلوكه العدائي.
وشدد مجلس شؤون الأسرة على أنه من أجل التصدي للمتنمر يكون من المهم تكامل الأدوار والجهود بين الأسرة والمعلم.
وكانت مديرة إدارة الإعلام في مجلس شؤون الأسرة "همسة تمراز"، قد ذكرت في وقت سابق أن حملة "ما لك حق" تشهد تفاعلًا كبيرًا وواسعًا في منصات التواصل.
وأشارت "تمراز" إلى أن الكثير من الأفراد شاركوا الصور في الحملة.
وأضافت: الحملة تتمتع بزخم واسع بمشاركة الجهات المعنية ذات العلاقة بالطفل، ونحن نشكر الجميع على مشاركتهم الفاعلة.
وأردفت: المنتجات الإعلامية المصاحبة للحملة تشرح مفهوم التنمر والطرق السليمة لمواجهته، في ظل نسبة تجاوب واسعة النطاق.