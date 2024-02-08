مجلس شؤون الأسرة: شعور المتنمّر بضعف الضحية يدفعه إلى التمادي

وكانت مديرة إدارة الإعلام في مجلس شؤون الأسرة "همسة تمراز"، قد ذكرت في وقت سابق أن حملة "ما لك حق" تشهد تفاعلًا كبيرًا وواسعًا في منصات التواصل.