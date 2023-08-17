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لا لأطعمة المتجولين.. 5 نصائح من "صحة الرياض" لتجنب النزلات المعوية

تجنّب ترك الطعام مكشوفًا في الهواء الطلق لتفادي "الغبـار والذبـاب والهـوام"
لا لأطعمة المتجولين.. 5 نصائح من "صحة الرياض" لتجنب النزلات المعوية

قدمت وزارة الصحة -ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض- حزمة من النصائح لتجنب النزلات المعوية؛ مشيرة إلى أهمية نظافة الطعام والأواني وتجنب شراء الأطعمة من الباعة المتجولين.

وأوضحت "صحة الرياض"، عبر حسابها على "إكس"، 5 نصائح لتفادي النزلات المعوية؛ أولها "الحرص على النظافة، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده، وكذلك بعد قضاء الحاجة".

وأضافت: "الحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضروات قبل تناولها"، و"عدم ترك الطعام مكشوفًا في الهواء الطلق، لأنه يكون عرضة للغبار والذباب والهوام".

وأردفت: "وأن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة أو المغلية قبل الاستعمال"، و"عدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة المتجولين".

الرياض
المديرية العامة للشؤون الصحية
وزارة الصحة

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