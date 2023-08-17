لا لأطعمة المتجولين.. 5 نصائح من "صحة الرياض" لتجنب النزلات المعوية

وأوضحت "صحة الرياض"، عبر حسابها على "إكس"، 5 نصائح لتفادي النزلات المعوية؛ أولها "الحرص على النظافة، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده، وكذلك بعد قضاء الحاجة".