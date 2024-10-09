تناولها في الإفطار.. "أطعمة خارقة" تمنحك الطاقة والنشاط وتحافظ على الرشاقة

ونصح خبير في Benenden Health: "حاول تناوُل ثلاث وجبات متوازنة في اليوم. اجعل وجباتك مبنية على الأطعمة الكاملة بدلاً من الأطعمة شديدة المعالجة، التي غالبًا ما تحتوي على مستويات أعلى من السكر والدهون المتحولة. وفي حين أنه قد يكون من المغري تناوُل مشروب طاقة، أو كوب كبير من القهوة، أو تناول بعض الحلويات عندما تشعر بالإرهاق، إلا أن الأطعمة الغنية بالسكر يمكن أن تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة؛ ما يؤدي إلى إطلاق مفرط للإنسولين، ويؤدي إلى انهيار السكر. وبدلاً من ذلك، هناك العديد من البدائل الطبيعية الأكثر صحة، وبأسعار معقولة، وقد تكون موجودة بالفعل في المنزل".