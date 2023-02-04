يتصدّرها الجوال داخل غرفة النوم.. "مختص": 6 أمور تفسد جودة النوم

حذّر مدير مركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور سراج عمر ولي، أفراد المجتمع من عدم إعطاء الجسد كفايته من النوم والراحة، والذي يزيد من حدوث اضطرابات في النوم ومنها الأرق الذي يصعب الدخول في مراحل النوم والتمتع بجودته.
وقال ولي: إن هناك 6 أمور قد تفسد جودة النوم التي يجب أن يتمتع بها الفرد، تتصدّرها التقنيات داخل غرفة النوم واستخدامها، وخصوصًا الجوال؛ مما يجعل الفرد يواصل استخدامه دون توقُّف مما يعيق النوم.
وأضاف: يجب أن تنقطع صلة الفرد بهاتفه المحمول قبل النوم بنصف ساعة تقريبًا حتى لا يكون ذهنه مشغولًا بأمور تعوق نومه، إضافة إلى عدم تناول مشروبات الكافيين، وخصوصًا القهوة الداكنة بكميات زائدة قبل النوم، وقد يتسبّب ذلك عند البعض بصعوبة النوم والتعرُّض للأرق، فالأفضل التوقُّف عن تناول مشروبات الكافيين قبل النوم بأربع ساعات، واستبدال ذلك بالماء والعصائر الطازجة. أما ثالث هذه الأمور فهو النوم بعد تناول الأكل مباشرة، بحجة أن لديه دوامًا وأعمالًا في اليوم التالي، وهذا ما قد يؤثّر على نومه ويشعره بعدم الارتياح، وخصوصًا إذا كان الفرد يشكو من الارتجاع الحمضي، والأفضل تناول وجبة خفيفة، أما إذا كانت دسمة فلا بد من إمهال الجسم الساعات الكافية لإتمام عملية الهضم، وفي الصباح ضرورة تناول وجبة الفطور.
ورابع هذه الأمور التي تعوق جودة النوم هي عدم إعطاء الجسد الساعات المطلوبة للنوم، والتي تترواح من 7-9 ساعات للبالغين، والهدف من ذلك هو الاستيقاظ نهارًا والفرد بكامل حيويته ونشاطه. وخامسًا ضرورة تحديد ساعة الاستيقاظ نهارًا بحيث تكون ثابتة يوميًّا، وهذا يتحقّق بالنوم المبكر ليلًا، حتى أيام الإجازات الأسبوعية؛ حيث يجب عدم كسر القاعدة، لمنع حدوث أي اختلال في الساعة البيولوجية بجانب حصول الفرد على نوعية وجودة عالية للنوم.
وتابع: السادسة هي غياب علاقة الفرد بغرفة نومه، بمعنى الغرفة غير مهيأة بشكل صحي؛ فالغرفة المرتبة لها دور كبير في تعزيز جودة النوم والشعور بالراحة النفسية؛ مما يساعد الفرد على سرعة الدخول في مراحل النوم عند التوجه للنوم أو الشعور بالنعاس.
وأوضح ولي أن نقص النوم يزيد على المدى الطويل فرص تعرض الفرد لمخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل: مرض السكري النمط الثاني، وأمراض القلب، كما أن السهر لساعات طويلة يحدّ من إنتاج الهرمونات اللازمة لتنظيم النمو، والشهية، بالإضافة إلى أنه يساعد على الإفراط في إنتاج المواد الكيميائية للإجهاد.
وأشار إلى أن النوم السليم يعتبر إحدى الركائز الثلاث للصحة الجيدة جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وبما أن راحة الجسم تتكيف مع تقلب الليل والنهار، وهذا التكيُّف يكون نتيجة لنظام الساعة البيولوجية؛ ففي ساعات الليل يشعر الإنسان بالنوم ويميل إليه، وأما في النهار فيكون الإنسان في ذروة نشاطه، ويحافظ الجسم على هذا النظام لمدة طويلة؛ لذا فإن أي تغيير في تقلبات الليل والنهار ستفاجئ الجسم بما لا يعرفه، ويحتاج إلى وقت طويل لكي يتكيف مع الزمن الجديد يكون خلالها دفع ثمن ذلك نعاسًا وتهاونًا في الإنتاجية والعمل أو التعليم، ومزاجًا متعكرًا وتركيزًا أقلّ، والكثير من التداعيات الصحية على المدى البعيد.