يتصدّرها الجوال داخل غرفة النوم.. "مختص": 6 أمور تفسد جودة النوم

وأضاف: يجب أن تنقطع صلة الفرد بهاتفه المحمول قبل النوم بنصف ساعة تقريبًا حتى لا يكون ذهنه مشغولًا بأمور تعوق نومه، إضافة إلى عدم تناول مشروبات الكافيين، وخصوصًا القهوة الداكنة بكميات زائدة قبل النوم، وقد يتسبّب ذلك عند البعض بصعوبة النوم والتعرُّض للأرق، فالأفضل التوقُّف عن تناول مشروبات الكافيين قبل النوم بأربع ساعات، واستبدال ذلك بالماء والعصائر الطازجة. أما ثالث هذه الأمور فهو النوم بعد تناول الأكل مباشرة، بحجة أن لديه دوامًا وأعمالًا في اليوم التالي، وهذا ما قد يؤثّر على نومه ويشعره بعدم الارتياح، وخصوصًا إذا كان الفرد يشكو من الارتجاع الحمضي، والأفضل تناول وجبة خفيفة، أما إذا كانت دسمة فلا بد من إمهال الجسم الساعات الكافية لإتمام عملية الهضم، وفي الصباح ضرورة تناول وجبة الفطور.