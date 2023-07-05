خبراء يحذرون من خطورة البقع الخضراء على البطاطس: تسبب تسممًا خطيرًا

وأشار الخبراء وفق "روسيا اليوم"، إلى أنه في الواقع يمكن تخزين البطاطس نحو سنة كاملة، ولكن مع ذلك من الأفضل تناول البطاطس الطازجة (3-4 أشهر بعد جمع المحصول)، ويجب شراء البطاطس الصلبة ومن دون بقع خضراء أو بقع وبراعم بيضاء؛ لأن هذا يشير إلى أنها عمليًا قديمة وخالية من الفيتامينات.