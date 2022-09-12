5 ممارسات لا تقل خطرًا عن التدخين على صحتنا.. ما هي؟

نعرف جميعًا أن التدخين خطر ويهدد الحياة، وتحث كثير من الدول والمنظمات على الإقلاع عنه، لكن قد لا يعرف الجميع أن هناك عادات يومية لا تقل خطرًا عن التدخين وفي بعض الأحيان أخطر.