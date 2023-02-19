"الغذاء والدواء": يُفضَّل استخدام "الفقع" خلال 10 أيام من استخراجه

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم أنه يُفضَّل استخدام "الفقع" خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه فترات طويلة عبر السلق أو التجميد حفاظًا على قوامه ونكهته.. مشددة على أهمية إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري، وتجفيفه.