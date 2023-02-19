"الغذاء والدواء": يُفضَّل استخدام "الفقع" خلال 10 أيام من استخراجه

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم أنه يُفضَّل استخدام "الفقع" خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه فترات طويلة عبر السلق أو التجميد حفاظًا على قوامه ونكهته.. مشددة على أهمية إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري، وتجفيفه.
وأشارت الهيئة إلى أن من أسمائه "الكمأة"، وأنواعه: الجبي والخلاسي والزبيدي.
وبيَّنت أن من فوائد "الفقع" احتواءه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وعلى مستويات عالية من مضادات الأكسدة، إضافة إلى أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفوسفور.