نسفت الفكرة المغلوطة.. دراسة: البطاطا تساعد على التخلص من الوزن الزائد

وقالت البروفيسور، كانديدا ريبيلو، من مركز "بنينغتون" للأبحاث في لويزيانا: "الجانب الرئيس من دراستنا هو أننا لم نقلل من حجم الوجبات، لكن قللنا محتواها من السعرات الحرارية من خلال تضمين البطاطا.