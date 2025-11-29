دراسة كندية: صفة في الكلام قد تنذر بالزهايمر قبل سنوات من فقدان الذاكرة

خلص مؤلفو دراسة عام ٢٠٢٣ إلى أن "هذا يشير إلى أن تغيرات الكلام تعكس تطور مرض الزهايمر حتى في غياب ضعف إدراكي واضح". وتقول كلير لانكستر، الباحثة في مجال الخرف، إن عمل تورنتو "فتح آفاقًا مثيرة... إذ يُظهر أن ما يُكشف عن التغيرات الإدراكية لا يقتصر على ما نقوله فحسب، بل على سرعة قوله أيضًا".