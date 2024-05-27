استشاري يُحذِّر من الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح.. وهذه هي البدائل الصحية

ونصح بضرورة الحفاظ على الأكل الصحي في المنزل، واستبدال الملح بالبهارات والأعشاب الطبيعية؛ لأن البهارات تحتوي على أملاح طبيعية. موضحًا أن ملعقة واحدة من الملح كافية يوميًّا، ولا يجب زيادة كميات الملح أكثر من ذلك.