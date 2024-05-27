استشاري يُحذِّر من الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح.. وهذه هي البدائل الصحية

أكد استشاري أمراض الكلى، الدكتور تركي الجربا، أن هناك أطعمة نأكلها يوميًّا وبها كميات عالية من الأملاح دون أن نشعر، موضحًا كيفية تقليل كميات الملح بالطعام بالطرق الطبيعية.
وتفصيلاً، أوضح "الجربا" عبر فيديو على حساب "عش بصحة" على "إكس" أن الأملاح توجد في جميع أنواع الطعام، ولكن يجب الانتباه إلى أن بعض الأطعمة بها كميات كبيرة من الأملاح الضارة.
وقال إن زيادة الملح في الطعام تؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالضغط، وهو المرض الصامت الذي يؤدي إلى أمراض أخرى، مثل أمراض الكلى وجلطات القلب وجلطات الدماغ.
ونصح بضرورة الحفاظ على الأكل الصحي في المنزل، واستبدال الملح بالبهارات والأعشاب الطبيعية؛ لأن البهارات تحتوي على أملاح طبيعية. موضحًا أن ملعقة واحدة من الملح كافية يوميًّا، ولا يجب زيادة كميات الملح أكثر من ذلك.