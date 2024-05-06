فقدان وزن بلا سبب.. أعراض "السيلياك" والوقاية منه في إيضاح لـ"القصيم الصحي"

وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن حساسية القمح "السيلياك" مرضٌ مناعي يستدعي عدم تناول الجلوتين في الطعام؛ لأنه يؤدي إلى تلف الأمعاء الدقيقة، مبيناً أن الجلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير.