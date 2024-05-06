فقدان وزن بلا سبب.. أعراض "السيلياك" والوقاية منه في إيضاح لـ"القصيم الصحي"

عرَّف تجمُّع القصيم الصحي، بماهية حساسية القمح "السيلياك"، مشيراً إلى أعراضه وطرق الوقاية من مضاعفاته.
وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن حساسية القمح "السيلياك" مرضٌ مناعي يستدعي عدم تناول الجلوتين في الطعام؛ لأنه يؤدي إلى تلف الأمعاء الدقيقة، مبيناً أن الجلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير.
وعن أعراض "السيلياك"، أشار "القصيم الصحي"، إلى "اضطراب الجهاز الهضمي، وفقدان الوزن دون سبب، والتعب والإرهاق، والإسهال، وظهور دهون مع البراز".
وللوقاية من المضاعفات، يمكن تناول "الغذاء الخالي من الجلوتين، والفاكهة والخضراوات لمنع الإمساك، والذهاب لخبراء التغذية لتحديد الطعام المناسب".