مشكلة شائعة تتطور ببطء على مدى سنوات.. "هشاشة العظام" في توضيح "صحي الشرقية"

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد حدّدت بعض الفئات التي ينصح بضرورة فحصها لهشاشة العظام بشكلٍ مبكرٍ لتجنُّب المرض، هي "الفئات التي لديها تاريخ عائلي في الإصابة بالمرض، والمصابين بالسكري من النوع الأول، والنساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، ومَن سبق لهم التعرُّض لكسر في الورك، والمدخنات، والرجال الذين يعانون التهاب المفاصل الروماتويدي أو أمراض الكلى والكبد المزمنة، ومستخدمو الأدوية المسبّبة لهشاشة العظام، ومَن يعاني أمراض الغدة الدرقية، مثل فرط النشاط للغدة، أو الغدد الجار الدرقية".