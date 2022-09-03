تنبيه وتوضيح حول أخطر أمراض الماشية.. ينتقل للإنسان وهذه أعراضه

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوكالة الزراعة، أن مرض الحمّى المالطية من أخطر الأمراض التي تُصيب الحيوانات وتسبّب خسائر اقتصادية لمُربي الماشية، داعية إلى أهمية الفحص لأيّ حيوان جيداً للتأكد من خلوه من هذا المرض الخطير قبل إدخاله إلى القطيع.
وأوضحت إدارة "الإرشاد الزراعي"، على حسابها بـ"تويتر" وعبر مقطع فيديو للطبيب البيطري جهاد الخراز، أنه عليك في حالة شراء خروف أو استعارته وإدخاله إلى القطيع "أن تجري له تحليلاً عن الحمّى المالطية -مرض البروسيلا- لأن هذا المرض من أخطر الأمراض البكتيرية التي تنتقل تناسلياً عن طريق الزواج، وتنتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق شرب حليبٍ من حيوانات مصابة أو التعامل المباشر مع الحيوانات أو المخالطة المباشرة بالحيوانات المصابة، إضافة إلى توليد الحيوانات والتعامل معها دون لبس قفازات".
وبيّنت: "من الأعراض الظاهرية على الذكور الفحول إذا كانت مصابة بالحمّى المالطية أن يكون هناك تورم في الخصيتين وتورم في المفاصل، ويكون في عرج خفيف، إضافة إلى الإناث تكون في إجهاضات بالأشهر الأخيرة من الحمل، وولادة أجنة دون شعر، وهذا يعد من أهم وأخطر الأمراض البكتيرية ويسبّب خسائر اقتصادية لمُربي المواشي".