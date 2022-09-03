تنبيه وتوضيح حول أخطر أمراض الماشية.. ينتقل للإنسان وهذه أعراضه

وأوضحت إدارة "الإرشاد الزراعي"، على حسابها بـ"تويتر" وعبر مقطع فيديو للطبيب البيطري جهاد الخراز، أنه عليك في حالة شراء خروف أو استعارته وإدخاله إلى القطيع "أن تجري له تحليلاً عن الحمّى المالطية -مرض البروسيلا- لأن هذا المرض من أخطر الأمراض البكتيرية التي تنتقل تناسلياً عن طريق الزواج، وتنتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق شرب حليبٍ من حيوانات مصابة أو التعامل المباشر مع الحيوانات أو المخالطة المباشرة بالحيوانات المصابة، إضافة إلى توليد الحيوانات والتعامل معها دون لبس قفازات".