احذر الإسراف وتجنب المضاعفات.. "معادلة التمر والسكري" يوضحها "النمر"

وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لذا فإن عدد التمرات المسموح بها يومياً يعتمد على وزن المريض ورياضته اليومية ومدى تحكمه في السكري، فإذا كان وزنه زائداً ولا يتحرّك نهائياً فيبتعد عن التمر".