"جوعان في الزحمة".. 5 خطوات للتأكد من تغذيتك عند القيادة تبرزها "الصحة"

وأردفت: "خذ وجبة خفيفة صحية، مثل: المكسرات، الشوكولاتة الداكنة، السلطة، الفاكهة"، و"تجنّب المشروبات المليئة بالسكريات والدهون، مثل: مشروبات العصير أو القهوة بإضافات".