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"جوعان في الزحمة".. 5 خطوات للتأكد من تغذيتك عند القيادة تبرزها "الصحة"

خذ وجبة خفيفة صحية كالمكسرات وتجنّب المشروبات المليئة بسكريات ودهون
"جوعان في الزحمة".. 5 خطوات للتأكد من تغذيتك عند القيادة تبرزها "الصحة"

دعت وزارة الصحة، قادة المركبات، إلى التأكّد من التغذية والحرص عليها قبل البدء بقيادة المركبات.

وأوضحت "الصحة"، عبر حسابها على "إكس"، تقول: "جوعان في وسط مشوارك الطويل وفي الزحمة"، عليك "قبل القيادة التأكّد من تغذيتك لتكون أقل عُرضة لتناول أطعمة ومشروبات غير صحية".

وتابعت: "تأكّد من "شرب الماء باستمرار، وتناول الوجبات الأساسية قبل الخروج، وفي حال الخروج لفترة طويلة جهّز وجباتك لأخذها في علب حفظ الطعام".

وأردفت: "خذ وجبة خفيفة صحية، مثل: المكسرات، الشوكولاتة الداكنة، السلطة، الفاكهة"، و"تجنّب المشروبات المليئة بالسكريات والدهون، مثل: مشروبات العصير أو القهوة بإضافات".

وزارة الصحة

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