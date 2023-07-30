"جوعان في الزحمة".. 5 خطوات للتأكد من تغذيتك عند القيادة تبرزها "الصحة"

دعت وزارة الصحة، قادة المركبات، إلى التأكّد من التغذية والحرص عليها قبل البدء بقيادة المركبات.
وأوضحت "الصحة"، عبر حسابها على "إكس"، تقول: "جوعان في وسط مشوارك الطويل وفي الزحمة"، عليك "قبل القيادة التأكّد من تغذيتك لتكون أقل عُرضة لتناول أطعمة ومشروبات غير صحية".
وتابعت: "تأكّد من "شرب الماء باستمرار، وتناول الوجبات الأساسية قبل الخروج، وفي حال الخروج لفترة طويلة جهّز وجباتك لأخذها في علب حفظ الطعام".
وأردفت: "خذ وجبة خفيفة صحية، مثل: المكسرات، الشوكولاتة الداكنة، السلطة، الفاكهة"، و"تجنّب المشروبات المليئة بالسكريات والدهون، مثل: مشروبات العصير أو القهوة بإضافات".